Eine Person stirbt nach Feuer in Obdachlosenunterkunft – die Kripo ermittelt

In einer Obdachlosenunterkunft in Aschaffenburg im bayerischen Unterfranken ist eine Person gestorben. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte ein Bett in der Unterkunft gebrannt. Eine darin liegende Person wurde schwer verletzt aus dem Gebäude gebracht, verstarb aber noch vor Ort, sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur dpa am Dienstagmorgen.

Feuer in Obdachlosenunterkunft: Geschlecht des Opfers zunächst ungewiss

Ob es sich bei der verstorbenen Person um einen Mann oder eine Frau handelt, konnte die Polizei zunächst nicht feststellen. Nun ermittelt die Kriminalpolizei, wie es zu dem Feuer kommen konnte. Weitere Informationen waren bislang nicht bekannt. (mit dpa)