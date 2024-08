Brand in Münchner Produktionshalle - Einsturzgefahr

Im Münchner Stadtbezirk Feldmoching-Hasenbergl ist in der Nacht ein Feuer in einer Produktionshalle ausgebrochen. Wie die Feuerwehr mitteilte, war auch eine Gasleitung in dem Stahl- und Galvanikbetrieb in Brand geraten. In einem Galvanikbetrieb werden Metallteile durch elektrochemische Verfahren beschichtet.

Mehr als 200 Feuerwehrleute waren demnach im Einsatz. Nach mehreren Stunden konnten sie den Brand eindämmen. Tausende Liter Löschwasser seien dafür eingesetzt worden. Nach Einschätzung eines Statikers ist die Halle derzeit einsturzgefährdet.

Polizei ermittelt zur Brandursache

Als die Feuerwehr in der Nacht an der Produktionsstätte eintraf, seien bereits Teile des Gebäudes vollständig in Brand gestanden. Das Feuer habe dann das Dach der Halle angegriffen und sich weiter ausgebreitet. Laut Feuerwehr drohten die Flammen zwischenzeitlich auch auf ein Gasflaschenlager überzugreifen - das konnten die Einsatzkräfte verhindern.

Rund zehn Stunden später waren die Feuerwehrleute den Angaben nach noch mit dem Ablöschen der restlichen Glutnester beschäftigt. Die Brandursache war noch unklar, dazu ermittelt die Polizei. Auch die Schadenshöhe war bislang nicht bekannt.