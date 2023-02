Flüchtlinge in Bayern Sie brauchen mehr als bloß ein Dach über dem Kopf

Von Sonja Dürr, Sarah Ritschel - 17:03 Uhr Artikel anhören Shape

Täglich kommen Geflüchtete nach Bayern. Sie benötigen Unterkünfte, Sprachkurse, Kitaplätze. Aber wenn Flüchtlinge dann nach einer Wohnung suchen wollen, scheitert es manchmal schon am fehlenden Drucker.

Ihre Privatsphäre haben die Menschen preisgegeben. Unfreiwillig zurückgelassen in Somalia, Afghanistan, Syrien, der Ukraine. Viele von ihnen leben jetzt in Unterkünften für Geflüchtete. Kaum zehn Quadratmeter pro Person sind es dort. Man kann keine Tür hinter sich zuziehen. Nicht in Ruhe einen Eintopf ansetzen und sich auf die Wärme freuen, die sich beim Essen einstellt und ein heimeliges Gefühl vermittelt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .