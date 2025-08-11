Diese Direktverbindung nimmt Lufthansa bald wieder vom Flughafen München auf

Ohne Zwischenstopp geht es ab dem 26. Oktober von Bayerns größtem Flughafen München in die Hauptstadt Saudi-Arabiens, nach Riad. Das teilte die Fluggesellschaft auf ihrer Website mit. Dreimal in der Woche haben Fluggäste dann die Möglichkeit, die Nonstop-Verbindung zu nutzen.

Direktflug München-Riad: Das ist die Verbindung

Der Flug LH640 wird jeweils um 21.45 Uhr aus Bayerns Hauptstadt abfliegen. Die geplante Ankunft in Riad ist um 4.50 Uhr am nächsten Tag. Der Rückflug ist um 6.25 Uhr geplant, mit einer Ankunft in München um 10.25 Uhr. Geflogen wird die Direktverbindung mit der Airbus A350-900, welche Platz für 293 Gäste bietet.

Die Direktverbindung nach Riad ist bisher die einzige in ganz Bayern. Allerdings ist sie nicht ganz neu. Bis 2017 flog Lufthansa bereits ohne Zwischenstopp nach Riad. Aktuell gibt es auch aus Frankfurt am Main, dem größten Flughafen Deutschlands, eine Direktverbindung in die Hauptstadt Saudi-Arabiens.

Die Maschine bringt die Fluggäste in rund fünf Stunden nach Saudi-Arabien. Foto: picture alliance/dpa (Symbolbild)

Reiseziel Saudi-Arabien: Das sagt das Auswärtige Amt

Aktuell schließt das Auswärtige Amt nicht aus, dass es zu einer „erneuten Verschärfung der Sicherheitslage“ im Nahen Osten kommen kann. Trotz der Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran, die seit dem 24. Juni 2025 gilt, kann es zu weiteren Eskalationen kommen. Die könnten Auswirkungen auf den saudischen Luftraum, beziehungsweise den Flugverkehr in und aus dem Land haben.

Deshalb empfiehlt das Auswärtige Amt, sich bei lokalen Medien über die aktuelle Nachrichtenlage zu informieren. Weitere Informationen über Saudi-Arabien als Reiseziel und Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amts hat das Ministerium auf der Länderseite zusammengestellt.

Jubiläumsjahr der Lufthansa: 65 Jahre Flüge nach Saudi-Arabien

Vor 65 Jahren flog zum ersten Mal eine Lufthansa-Maschine in den Golfstaat. Tochterairlines der Lufthansa, die zur Lufthansa Group gehören, fliegen zusätzlich die saudischen Städte Dammam und Jeddah an. Lufthansa informiert in der Mitteilung, dass die Gruppe wöchentlich 22 Abflüge nach Saudi-Arabien durchführt.