Flughafen Nürnberg neue Reiseziele 2025 - Reaktionen sind gemischt

Airport Nürnberg

Flughafen Nürnberg kündigt neue Reiseziele an – die Reaktionen sind gemischt

Der Albrecht Dürer Airport Nürnberg kündigt neue Reiseziele für den Herbst an. Auf Instagram sind nicht alle Nutzer mit den neuen Urlaubsorten zufrieden.
Von Valentin Kronberger
    Der Nürnberger Albrecht Dürer Flughafens hat neue Reiseziele bekannt gegeben.
    Der Nürnberger Albrecht Dürer Flughafens hat neue Reiseziele bekannt gegeben. Foto: Daniel Löb, dpa

    Der Flughafen Nürnberg hat neue Nonstop-Verbindungen angekündigt. In den sozialen Medien sind aber nicht alle Nutzer mit den neuen Zielen zufrieden. Ab dem Herbst können Reisende von Nürnberg in den Irak und Libanon fliegen.

    Ab Oktober können Urlauber mit Sundair nonstop in Libanons Hauptstadt Beirut fliegen. Im Herbst können Reisende außerdem mit Eurowings von Nürnberg aus ohne Unterbrechung in Erbil, der Hauptstadt der Autonomen Region Kurdistan im Nordirak, landen. Der Airport schrieb dazu auf Instagram, dass in der Metropolregion Nürnberg viele Menschen mit Wurzeln im Irak und Libanon leben. Die neuen Direktverbindungen würden Besuche erleichtern – zu Familie, Freunden und neuen Abenteuern.

    Neue Ziele am Flughafen Nürnberg: Die Reaktionen sind verschieden

    In den Kommentaren unter dem Post gab es gemischte Reaktionen. Nutzer lobten die neuen spannenden Ziele und freuten sich über Orte abseits vom „08/15 Massentourismus“. Andere wünschten sich lieber Ziele in Ibiza, Skandinavien oder Italien. Ihnen wären mehr touristische Verbindungen lieber gewesen. Auch wurde die Sicherheitslage in den Ländern kritisiert.

    Das Auswärtige Amt warnt vor Reisen in den Libanon und Irak

    Das Auswärtige Amt warnt auf seiner Webseite ausdrücklich vor Reisen in den Libanon. Eine erneute Verschärfung der Sicherheitslage in der Region könne weiterhin nicht ausgeschlossen werden. Auch während der aktuellen Waffenruhe zwischen Israel und Iran kommt es demnach noch zu bewaffneten militärischen Aktionen. Zuletzt kam es Anfang Juni 2025 zu gezielten Luftangriffen auf einen südlichen Vorort von Beirut. Weitere Angriffe können vom Auswärtigen Amt daher nicht ausgeschlossen werden.

    Auch von nicht notwendigen Reisen nach Erbil in der Region Irak-Kurdistan rät das Auswärtige Amt ab. Dort sei die Sicherheitslage angespannt und es bestehe eine erhöhte Gefahr von Terroranschlägen. Wenn eine Reise dorthin unbedingt notwendig ist, soll die aktuelle örtliche Sicherheitslage vorher sorgfältig geprüft werden. Auch für andere Urlaubsziele gibt es Reisewarnungen. Hier eine vollständige Übersicht.

