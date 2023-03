Forschung

vor 19 Min.

Corona: Was uns das Abwasser über das Virus verrät

Plus Die Inzidenz hat an Aussagekraft verloren – die Untersuchung des Abwassers gewinnt deshalb an Bedeutung. Welche Schlüsse daraus gezogen werden können.

Von Stephanie Sartor Artikel anhören Shape

Rot ist kein gutes Zeichen. Rot heißt: Die Viruslast steigt. Und auf der Karte, auf denen mehrere bayerische Regionen eingezeichnet sind, sieht man diese Farbe relativ oft. Die Proben, auf denen diese Zahlen beruhen, stammen allerdings nicht aus Rachen- und Nasenabstrichen, sondern aus dem Abwasser. Denn selbst da hinterlässt das Coronavirus Spuren. Winzige Bestandteile seines Erbguts dümpeln in einer trüben Suppe durch die Kanalisation, in die sie durch die Toiletten gelangt sind.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen