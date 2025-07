Fußgängerin wird in Münchner Vorort von S-Bahn erfasst und stirbt

In dem Dorf Siegertsbrunn nahe München ist am frühen Mittwochabend eine Frau durch einen S-Bahn-Unfall gestorben. Das berichtet die Polizei München. Wie ein Sprecher unserer Redaktion mitteilte, ereignete sich der Unfall nahe der S-Bahn-Haltestelle „Wächterhof“ in Siegertsbrunn (Gemeinde Höhenkrichen-Siegertsbrunn).

Frau stirbt bei S-Bahn-Bahnübergang in Siegertsbrunn bei München

Demnach war die 59-Jährige am Nachmittag in dem Münchner Vorort unterwegs und schob dabei ihr Fahrrad. Gegen 17.15 Uhr überquerte sie einen schrankenlosen Bahnübergang. Dabei übersah sie die anrollende S-Bahn und wurde von ihr tödlich verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die S-Bahn-Linie für rund zweieinhalb Stunden gesperrt. 200 Fahrgäste befanden sich zu dem Zeitpunkt in der Bahn und mussten aussteigen.

Bahnübergang in Siegertsbrunn: Bau für Schranke gewollt, aber kompliziert

Wie der Münchner Merkur berichtet, ist an dem Bahnübergang üblicherweise kein hohes Verkehrsaufkommen. Rote Lichter über den Andreaskreuzen und ein lautes Klingeln würden Passanten vor heranfahrenden Zügen warnen. Die fehlende Schranke sei der Gemeinde schon seit Jahren ein Dorn im Auge. Der dortigen Bürgermeisterin Mindy Konwitschny (SPD) zufolge sei man im Austausch mit der Bahn. Offenbar sind die Umstände für die Installation einer Schranke kompliziert. Grund sind unter anderem Grundstücksverhandlungen und baurechtliche Vorgaben.

Hinweis: In einer früheren Version wurde das Alter der Frau mit 57 Jahren angegeben. Die Polizei hat diese Angabe inzwischen korrigiert. Die Frau war 59 Jahre alt und stammte aus der Region.