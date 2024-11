Gersthofens Bürgermeister fordert in Augsburg Volker Ullrich von der CSU heraus

Mit bekannten Kommunalpolitikern als weiteren Zugpferden neben Parteichef Hubert Aiwanger wollen es die Freien Wähler am 23. Februar bei den Wahlen in den Bundestag schaffen. In Schwaben gehen für die FW die Oberallgäuer Landrätin Indra Baier-Müller (53) und der Gersthofer Bürgermeister Michael Wörle (57) ins Rennen. Das bestätigte der Bezirksvorsitzende der Freien Wähler in Schwaben, Fabian Mehring, gegenüber unserer Redaktion.

So wollen die Freien Wähler der CSU Bundestags-Mandate abjagen

Baier-Müller und Wörle sollen zwei CSU-Abgeordneten das Direktmandat streitig machen. Im Bundestagswahlkreis Oberallgäu, zu dem auch die Stadt Kempten und der Kreis Lindau gehören, ist das Mechthilde Wittmann (56). Die frühere Landtagsabgeordnete aus München wurde vor drei Jahren erstmals in den Bundestag gewählt. Der Gersthofer Rathauschef Wörle soll dagegen in der großen Nachbarstadt Augsburg sein Glück versuchen. Dort ist der CSU-Mann Ullrich seit elf Jahren direkt gewählter Abgeordneter.

Baier-Müller und Wörle sind Teil eines mehrköpfigen Teams, das Parteichef Aiwanger am Freitag in München präsentieren wird. Diesen ausgesuchten Kandidaten trauen es die Freien Wähler zu, direkt Wahlkreise zu gewinnen. Ein weiterer soll Parteichef Hubert Aiwanger sein, der in Niederbayern antritt.

Hubert Aiwanger, (Freie Wähler) stellvertretender Ministerpräsident und bayerischer Wirtschaftsminister, will mit seiner Partei in den Bundestag. Foto: picture alliance/dpa

Wenn es einer Partei gelingt, bei Bundestagswahlen drei Direktmandate zu erringen, zieht sie entsprechend ihrem Zweitstimmenanteil in den Bundestag ein, selbst wenn sie bei den Zweitstimmen weniger als fünf Prozent erreicht. Diese sogenannte Grundmandatsklausel im Wahlrecht hatte das Bundesverfassungsgericht im Sommer bestätigt. Zuletzt hatte bei der Bundestagswahl 2021 die Linke davon profitiert und dank dreier Direktmandate und 4,9 Prozent der Zweistimmen insgesamt 36 Sitze erhalten.

Drei Direkt-Mandate genügen für den Bundestag

Nun soll die Klausel erstmals den Freien Wählern in den Bundestag helfen. Nachdem die Aiwanger-Partei bei den Wahlen zum bayerischen Landtag vor gut einem Jahr ein Rekordergebnis erzielt hatte, bleib sie bei Europa- und Landtagswahlen in diesem Jahr hinter den eigenen Erwartungen zurück. Zudem zerlegten sich die Fraktion und der Landesverband der FW in Rheinland-Pfalz in einem internen Streit. Bei bundesweiten Umfragen rückte das Erreichen der Fünf-Prozent-Hürde in weite Ferne – deswegen soll es jetzt mit den Direktmandaten funktionieren.

Bundestagswahl 2025: So will Aiwanger die CSU ärgern

Der schwäbische FW-Chef Mehring zeigt sich zuversichtlich, dass dieses Manöver gelingen könnte: „Wir haben zum ersten Mal die reelle Chance, in den Bundestag einzuziehen.“ Naturgemäß mit Missfallen betrachtet dagegen die CSU die Manöver des Koalitionspartners in München. CSU-Chef und Ministerpräsident Markus Söder hatte den FW mehrfach öffentlich den „guten Rat“ erteilt, ihre bundespolitischen Ambitionen zu beenden. FW-Chef Aiwanger hatte dies stets zurückgewiesen.