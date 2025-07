Rücksichtslose Tat: Alte Frau auf Münchner Friedhof überfallen und ausgeraubt

Auf dem Münchner Nordfriedhof ist am Sonntag eine über 90 Jahre alte Frau Opfer eines Raubüberfalls geworden. Die Seniorin war nach Polizeiangaben gegen 14 Uhr damit beschäftigt, ein Grab zu pflegen, als sie von einem unbekannten Mann angegriffen wurde. Der Täter, laut einer entsprechenden Mitteilung der Polizei etwa 25 bis 30 Jahre alt, rund 1,75 Meter groß und mit ungepflegter Frisur, riss der Frau die Halsketten vom Hals und brachte sie dabei zu Fall.

Münchner Nordfriedhof: Hilflose Seniorin am Sonntag ausgeraubt

Die betagte Münchnerin stürzte zu Boden und konnte sich nicht mehr eigenständig aufrichten. Verletzt wurde das Raubopfer laut Polizei nicht, blieb aber hilflos auf dem Kiesweg des Friedhofs liegen. Rund 20 Minuten seien vergangen, bis andere Friedhofsbesucher die Frau fanden, die Polizei alarmierten und Hilfe organisierten.

Der Täter konnte unerkannt fliehen, die gestohlenen Schmuckstücke haben einen Wert von etwa 200 Euro. Das Münchner Kommissariat 21 hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich zu melden. Telefonisch kann die 089 2910-0 oder jeder andere Polizeidienststelle kontaktiert werden.

Auf Friedhof in München ausgeraubt: Erinnerungen an vergangenen Sommer

Ob ein Zusammenhang zu einer ähnlichen Überfallserie im vergangenen Sommer besteht, wird derzeit geprüft. Damals waren in München mehrfach Seniorinnen an Wochenenden überfallen worden. Die Polizei bittet Friedhofsbesucher in Schwabing und Umgebung um erhöhte Wachsamkeit und Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen.

Für fünf Männer ist ein Schlauchboot-Ausflug auf der Isar in München derweil unschön ausgegangen. Sie kenterten – und müssen nun auch noch mit einer Anzeige rechnen.