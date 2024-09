Zusammenstoß zwischen Auto und Laster - Mann in Lebensgefahr

Bei einem frontalen Zusammenstoß mit einem Lastwagen ist ein 61-jähriger Autofahrer im Landkreis Altötting lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann sei aus bislang unklaren Gründen am Donnerstagabend auf der Bundesstraße 12 in Stammham auf die Gegenspur gekommen, teilte die Polizei mit. Ein dort fahrender 44-Jähriger versuchte demnach noch vergeblich mit seinem Laster zu bremsen und auszuweichen.

Der Autofahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 44-Jährige blieb den Angaben zufolge unverletzt, wurde aber vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die B12 war für etwa vier Stunden in beide Richtungen komplett gesperrt.