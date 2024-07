Mann wird von Fahrgeschäft erfasst und stirbt

Auf der Kirchweih in Fürth kam es am Wochenende zu einem tragischen Unfall. Ein 31-jähriger Mann wollte einen Schuh aufheben, den ein Passagier bei laufender Fahrt in einem Karussell verlor. Der Mann begab sich auf das Fahrgeschäft, um den Schuh aufzuheben. Dabei wurde er lebensgefährlich eingeklemmt, wie die Polizei Mittelfranken am Sonntag mitteilte.

Das Fahrgeschäft mit dem Namen „Tornado“ besteht aus mehreren Sitzreihen, die nebeneinander liegen. Die Achse des Karussells dreht sich im Kreis von oben nach unten. Der 31-Jährige geriet beim Einsammeln des Schuhs zwischen den Boden und das Fahrgeschäft. Die Fahrt wurde sofort gestoppt.

Kirchweih in Fürth: Mann stirbt nach Fahrgeschäft-Unfall

Noch vor Ort versuchten Einsatzkräfte, den Mann wiederzubeleben. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Dort starb er jedoch kurze Zeit später.

Die Polizei stoppte den Betrieb des Fahrgeschäfts. Auch die Spurensicherung war vor Ort, ebenso wie ein Sachverständiger, der das Unfallgeschehen nun aufklären soll. Gegen den Betreiber des Fahrgeschäfts wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung eingeleitet.