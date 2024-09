„Momentan ist es Mode, sich so ein Wildtier privat zu halten“

Aktuell geht es in der Auffangstation für Reptilien München rund. Etwa 2.500 Tiere befinden sich hier: Echsen, Schlangen, Schildkröten und viele weitere. Damit gilt die Station inzwischen als eine der größten ihrer Art in ganz Europa. Im Sommer werden täglich ein paar hergebracht, erklärt Leiter Markus Baur. „Wir bekommen im Moment Unmassen an Fundtieren“, sagt er. Oftmals Schildkröten, die rund die Hälfte der Tiere hier ausmachen. Die seien bei Wärme viel agiler und würden dementsprechend öfter ausreißen. Wie viele der Tiere ausgesetzt werden, sei schwer zu sagen. Auffällig sei allerdings, dass es relativ wenige Besitzer gebe, die die Tiere wieder abholen würden. Grade bei den Wasserschildkröten müsse man eher von ausgesetzten Tieren ausgehen.

Auch Schlangen werden hier mitunter als Fundtiere abgegeben. Solche Funde werden in diesen Tagen immer wieder publik: Bei Schaffhausen nahe der Schweizer Grenze entdeckte ein Ehepaar am Montag im Wohnzimmer eine Ringelnatter, am gleichen Tag wurde in der Berliner Wuhlheide eine Kornnatter gemeldet. Beide Schlangen sind für Menschen eher ungefährlich. Spektakulärer war der Fund einer Königspython vergangene Woche bei Mindelheim. Nehmen diese Vorfälle zu?

Trend zur privaten Haltund von Wildtieren – Zootierpfleger: „Wildtiere sind keine Haustiere“

Das kann Baur nicht unbedingt bestätigen. Die Haltung exotischer Tiere insgesamt sei im Vergleich zu den 80ern tatsächlich deutlich zurückgegangen, berichtet er. „Wir haben kaum mehr Zoohändler oder Importeure, die solche Tiere auf den Markt bringen“, sagt er. Es gebe stattdessen mehr legale Nachzüchtungen aus Europa. Auch bei der Haltung habe sich vieles verbessert. Kritisch sieht der Fachtierarzt jedoch, dass es immer wieder Trends zur Haltung von eigentlich wilden Tieren gibt. Zahme Füchse, Stinktiere oder Waschbären seien in den vergangenen Jahren als Haustiere beliebter geworden.

Das beobachtet auch Zootierpfleger Benjamin Koch vom Raubtier- und Exotenasyl bei Ansbach. Hier landen Tiere, die teilweise privat hergebracht würden und teilweise über das Veterinäramt, wenn Haltern die Tiere entzogen werden. „Momentan ist es Mode, sich so ein Wildtier privat zu halten, haben wir das Gefühl“, sagt er. Teilweise gebe es auch Kreuzungen aus Wildtieren und Haustieren, Wildkatzenmischlinge zum Beispiel. Die seien jedoch nicht unbedingt für die Haustierhaltung geeignet. „Wildtiere sind keine Haustiere. Auch wenn sie süß aussehen“, mahnt der Tierpfleger.

Am Flughafen München ist Tierschmuggel eher selten

Wer ein exotisches Tier möchte, greift zu unterschiedlichen Wegen. Manchmal sind es Urlauber, die mit einem Tier im Gepäck von einer Reise zurückkommen. Thomas Meister, Pressesprecher vom Hauptzollamt München Flughafen, kennt Fälle von einigen Schildkröten, die auf diesem Weg bei ihnen gelandet sind. Auch ein geschmuggelter weißer Alligator vor zwei Jahren ist ihm im Gedächtnis geblieben. Lebende Tiere seien am Münchner Flughafen aber eher seltener, erklärt der Beamte. Das gebe es mehr in Flughäfen mit Direktverbindungen etwa nach Afrika wie in Frankfurt. In München steige man eher um. „Da ist die Gefahr für einen Profischmuggler aufgrund der vielen Kontrollen extrem hoch, dass er erwischt wird“, erklärt er.

Auch „Meeressouvenirs“ wie Korallen fänden sie immer wieder. Viele Menschen wüssten nicht, dass eine Koralle geschützt ist und auch bei Fund oder Erwerb nicht mitgenommen werden darf. Die Fundstücke würden dann abgenommen und die Person müsse ein saftiges Bußgeld zahlen. Lebende Tiere bringt der Zoll in die Reptilienauffangstation München zu Baur. Manche Tiere seien dabei in einem so schlechten Zustand, dass sie eingeschläfert werden müssen.

Auch über Osteuropa und Benelux können exotische Tiere nach Deutschland gelangen

Insgesamt bekommt die Auffangstation aber nur etwa ein bis zweimal im Jahr Tiere vom Flughafen. „Der Tierschmuggel über Urlauber macht uns weit weniger Sorgen als die ‚Achse des Bösen‘ – über Tschechien, Ungarn und die Benelux-Staaten“, sagt Baur. Da gebe es eine Mafia, die auch mit Exoten handele - mit Pumas, Hirschen, Affen. Die Käufer seien „zum Teil ganz normale Leute“. Doch wer ahnungslos ein solches Tier erwerbe, berücksichtige oft nicht dessen Bedürfnisse, was zu Tierleid führe. Auch die Züchtung von besonderen Farben nehme zu, beobachtet der Experte - häufig unter unwürdigen Bedingungen und mit problematischen Folgen. Ein Albinoreptil sei zum Beispiel höchst sonnenempfindlich, könne aber auf das lebensnotwendige Sonnenbad schlecht verzichten.

Sorgen machen müsse sich die Öffentlichkeit angesichts entlaufener exotischer Tiere aber nicht, sagt der Tierarzt. Statistisch sei die Unfallwahrscheinlichkeit etwa durch einen Biss verschwindend gering. „Und wir dürfen nicht vergessen: Das meiste, was wir hier sehen, sind heimische Tiere, die der Bürger nicht mehr kennt.“