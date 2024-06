Bayern-Fußballerin Naschenweng fällt mit Kreuzbandriss aus

Eigentlich wollte die Österreicherin in diesen Tagen mit der Nationalmannschaft die EM-Qualifikation bestreiten. Daraus wird nichts.

Frauenfußball-Meister FC Bayern München muss lange auf Katharina Naschenweng verzichten. Wie der Club am Montag bekannt gab, muss sich die 26 Jahre alte Verteidigerin einer Kreuzband-Operation unterziehen. Die österreichische Nationalspielerin hatte sich bereits im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Eintracht Frankfurt am Ostersonntag eine Kniegelenks-Verstauchung zugezogen. Nach eingehenden Untersuchungen steht nun fest, dass sie operiert werden muss. Naschenweng fällt für die anstehenden EM-Qualifikationsspiele der österreichischen Nationalmannschaft aus und wird wohl in diesem Kalenderjahr nicht mehr auflaufen.

(dpa)