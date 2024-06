Ehemaliger FCA-Trainer Enrico Maaßen hat einen neuen Job

Von der Bundesliga in die Super League. Der frühere Augsburger Enrico Maaßen hat einen neuen Vertrag unterzeichnet.

Der frühere Augsburger Bundesligatrainer Enrico Maaßen wird neuer Coach des FC St. Gallen in der Schweizer Super League. Dies gab der Club am Samstag bekannt. Damit wird der 40-jährige Nachfolger des zum VfL Bochum gewechselten Peter Zeidler. Maaßen, der zuletzt beim FC Augsburg tätig war, erhält in St. Gallen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. In Augsburg endete sein Arbeitsverhältnis im Oktober 2023 nach 16 Monaten.

"Ich freue mich über das Vertrauen der Entscheidungsträger und auf die anstehenden Aufgaben mit dem FC St.Gallen 1879. Ich habe direkt die Energie und auch die Stabilität des Clubs gespürt und bin vom Potenzial der Mannschaft sowie des gesamten Vereins überzeugt", sagte der neue Cheftrainer. (dpa)