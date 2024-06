Fußball-EM 2024

Wo Kylian Mbappé in den Himmel ragt

Plus Der Franzose ist der größte Star der EM. In seiner Heimatstadt Bondy ehrt ihn ein riesiges Gemälde an einem tristen Wohnblock. Mit einem bemerkenswerten Appell hat er nun auf anderer Ebene ins Schwarze getroffen.

Von Birgit Holzer

Boubacar sitzt auf einem Mauervorsprung vor dem Parkplatz von „Harry's Café“, in dem er arbeitet. Von hier aus bietet sich ihm ein guter Blick auf den berühmtesten Plattenbau im Ort, zehn Stockwerke hoch. Eine der Seitenflächen ziert ein riesiges Gemälde zu Ehren des großen Sohnes der Stadt: Kylian Mbappé, Kapitän der französischen Fußball-Nationalmannschaft, der Star bei der Europameisterschaft in Deutschland. Und jetzt das: „Der hat sich die Nase gebrochen, so ein Pech!", sagt Boubacar. Passiert ist das am Montag im Spiel gegen Österreich. "Hoffentlich steht er bald wieder auf dem Platz.“ Die Hoffnung ist berechtigt vor dem Aufeinandertreffen an diesem Freitag mit den Niederlanden (21 Uhr). Trainer Didier Deschamps sagt am Donnerstagabend: „Es geht in die richtige Richtung. Wir werden dafür sorgen, dass er zur Verfügung steht.“ Mbappé soll dann eine Maske tragen. Sie ist blau, weiß, rot – die Farben Frankreichs.

Aber nicht nur deshalb macht Mbappé (25) momentan von sich reden, sondern auch aufgrund seines Appells an alle Franzosen, sich an den Parlamentswahlen am 30. Juni und 7. Juli zu beteiligen. Er sei „gegen die Extreme, gegen die Ideen, die spalten“, sagte er am Sonntag auf beeindruckende Art bei einer Pressekonferenz. Damit löste er einen Sturm an Reaktionen aus. Darf, soll, muss ein Fußballer sich zu politischen Vorgängen äußern?

