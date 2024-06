Fußball-Europameisterschaft

27.06.2024

Halbzeitbilanz zur EM: Wie kommt München mit so vielen Fans zurecht?

Plus Mehr als 200.000 angereiste Fans und eine teils überfüllte Fanzone: München ist im Fußball-Fieber. Was Polizei und Stadt zu dem Großereignis sagen.

Von Helen Geyer

Ein komplett in dänisches Rot und Weiß getauchter Augustiner-Biergarten und Hirschgarten. Serbische und slowenische Fans, die mitten auf dem Marienplatz feiern. Und natürlich die Schotten, die in Windeseile mit bester Laune und Dudelsäcken das Herz der gesamten Stadt eroberten: Seit dem 14. Juni ist München im EM-Fieber. Das liegt zum Teil daran, dass in der Allianz Arena einige der Spiele ausgetragen wurden und noch stattfinden werden. Das lockt viele Menschen an. Zum anderen ist da die Fanzone, in der bis zu 25.000 Fußballbegeisterte die Übertragungen verfolgen können. Knapp zwei weitere Turnier-Wochen stehen bevor. Doch wie genau fällt eine erste Halbzeitbilanz zu dem Großereignis aus?

Wenn am Samstag die deutsche Nationalelf in Dortmund auf Dänemark trifft, dürfte es jedenfalls auch wieder in München voll werden. Denn wie zuletzt bei den Deutschland-Spielen war die Fanzone im Olympiapark bestens besucht – so gut, dass niemand mehr hineindurfte. Die Stadt wird deshalb noch mehr Platz zur Verfügung stellen: Von diesem Samstag an wird auch das Olympiastadion zur Public-Viewing-Zone, zusätzlich zur Fanmeile direkt daneben. Damit können weitere 20.000 Fans die Spiele sehen. Gezeigt werden die Spiele der deutschen Elf sowie die Spiele, die in München ausgetragen werden, teilt die Stadt mit.

