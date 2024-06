Neuer feiert im EM-Test gegen Ukraine Comeback im DFB-Tor

Nach anderthalb Jahren kehrt Bayern-Profi Neuer ins Tor der Nationalelf zurück. Im vorletzten EM-Test ersetzen Stuttgarts Anton und Brightons Groß die noch fehlenden Champions-League-Sieger.

Manuel Neuer wird im EM-Testspiel gegen die Ukraine sein Comeback im Tor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft feiern. Bundestrainer Julian Nagelsmann kündigte am Sonntag in Herzogenaurach den Einsatz des 38 Jahre alten Bayern-Profis an. "Manu wird spielen. Er macht einen guten Eindruck. Körperlich ist er in einer guten Verfassung und er hat gut trainiert. Manu hat eine gute und stabile Saison gespielt. Er wird eine sehr gute EM spielen, da bin ich mir sicher", sagte Nagelsmann mit Blick auf das Länderspiel am Montag (20.45 Uhr/ ARD) im Max-Morlock-Stadion. Neuer hatte zuletzt beim deutschen WM-Aus Ende 2022 in Katar im DFB-Tor gestanden.

Nagelsmann wird weitgehend seine Wunschelf für das EM-Eröffnungsspiel gegen Schottland aufbieten, die sich im März bei den Siegen gegen Frankreich und die Niederlande gefunden hatte. In Nürnberg fehlen allerdings noch die Champions-League-Sieger Toni Kroos und Antonio Rüdiger. Der Stuttgarter Waldemar Anton wird für Rüdiger ins Abwehrzentrum rücken, wie Naglsmann sagte. Pascal Groß ist der Ersatz für Kroos im Mittelfeld. "Die am nächsten dran sind, spielen für die, die fehlen", sagte Nagelsmann.

(dpa)