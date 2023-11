Gastbeitrag

Wenn im Bildungsland Bayern nur noch Bildungsnotstand herrscht

Plus Ein Bekenntnis zum gegliederten Schulsystem. Und 9000 neue Lehrerstellen. So steht es im neuen Koalitionsvertrag. Doch was davon hilft, aus der Schulmisere zu kommen, hat der Augsburger Schulpädagogik-Experte Klaus Zierer für unsere Redaktion analysiert.

Von Klaus Zierer

Die Schulpolitik erhält im Koalitionsvertrag rund fünf von 85 Seiten Aufmerksamkeit. Es lohnt sich, die angedachten Maßnahmen zu betrachten: Sind sie geeignet, den in der bayerischen Verfassung verankerten Bildungs- und Erziehungsauftrag umzusetzen, also nicht nur Wissen und Können zu vermitteln, sondern auch Herz und Charakter zu bilden?

„ Bayern ist Bildungsland“, so heißt es gleich zu Beginn. Richtig ist, dass in Vergleichsstudien Bayern immer wieder die vorderen Plätze belegt. Ebenso richtig ist aber, dass in Bayern seit etwa einer Dekade die Lernleistungen sinken, vor allem beim Lesen, Schreiben und Rechnen. Bayern ist damit der Erste unter den Verlierern. Hinzu kommen physische und psychische Beeinträchtigungen von immer mehr Kindern und Jugendlichen, die Unterrichten immer schwieriger machen. So bleibt vom Bildungsland nicht mehr viel über, außer ein Bildungsnotstand. Helfen die Vorschläge, um aus der Misere zu kommen?

