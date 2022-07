Mit Galgen, Gedicht und Lederhose: So protestierte die Region gegen die Gebietsreform

Plus Vor 50 Jahren veränderte die Gebietsreform die Struktur des Freistaates grundlegend. Vielerorts sorgte das für Enttäuschung und Zorn, wie einige Anekdoten aus unserer Region beweisen.

Moderner sollte er werden, der Freistaat, sich effizienter verwalten lassen. In den 1970er Jahren setzte die Staatsregierung unter Federführung von Innenminister Bruno Merk (CSU) eine Gebietsreform um, die das Gesicht Bayerns veränderte: Zum 1. Juli 1972 wurden aus 143 Landkreisen gerade einmal 71. Später wurden noch Gemeinden zusammengelegt: Statt mehr als 7000 Kommunen gab es fortan noch etwa 2000.