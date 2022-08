Gedenken

vor 19 Min.

Vom Krieg zum Frieden: So wollen sich Soldatenvereine in Bayern verändern

Plus Vereine für Veteranen wirken heute ein wenig wie ein Relikt, sie scheinen vom Aussterben bedroht. Dabei geht es in ihrer Arbeit schon lange nicht mehr vorrangig um Krieg.

Von Marlene Volkmann

Irgendwie gehören sie in jedes Dorf, in jede Stadt: Denkmäler. Vor manchen stehen regelmäßig frische Blumen, andere sind ein Taubenklo. Es geht um bestimmte Ereignisse, die die Gegend geprägt haben, um Menschen, die von hier stammen. Eine besondere Kategorie sind die, mit denen an Soldaten aus den Kriegen gedacht wird. Das Gedenken bewahren oft Soldatenvereine. Passen sie noch in die heutige Zeit?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

