Sieben Ausflüge in die bayerische Geschichte

Von Michael Stelzl, Johanna Schnitzhofer - vor 32 Min.

In der Gegenwart gibt es viel Vergangenes zu entdecken. Das geht beim Spazierengehen, Wandern oder auf dem Fahrrad. Sieben Tipps, um Geschichte neu zu erleben.

Bayern ist reich an Geschichte – und fast ebenso reich an Wanderwegen. Warum also nicht beides verbinden? Unsere Redaktion hat hierfür sieben Ausflugsziele zusammengetragen, die Historie mit Bewegung an der freien Luft verbinden. Die Routen reichen von Spaziergängen, welche die Zeit der Römer entdecken lassen, über Wege, die das Leben einer Person nachzeichnen – zum Beispiel Elias Holl oder Sophie Scholl. Oder man erkundet die Ausgrabungsstätte, an der Menschenaffe Udo gefunden wurde. Von kleinen Stadtspaziergängen bis hin zur Fahrradtour durch das Donautal: Es ist für jeden etwas dabei.

Vohburg: Auf den Spuren von Agnes Bernauer

Historischer Torbau auf dem Burgberg in Vohburg an der Donau in Oberbayern. Foto: Pixel62, stock.adobe.com

Kennen Sie die Augsburger Baderstochter Agnes Bernauer? Sie war die Geliebte von Herzog Albrecht III., dessen Vater die unstandesgemäße Verbindung gar nicht gut fand. Weil die Beziehung in seinen Augen die Erbfolge gefährdete, ließ Herzog Ernst die Bernauerin im Jahr 1435 bei Straubing in der Donau ertränken. Ihr tragisches Leben und Sterben ist literarisch und geschichtlich vielfach verarbeitet worden, unter anderem von Carl Orff. Was nicht alle wissen: Vor ihrem gewaltsamen Tod diente die Vohburg als Residenz für das Liebespaar. Und noch heute erinnert an diesem Ort viel an Agnes Bernauer, unter anderem das von der Künstlerin Antje Tesche-Mentzen geschaffene Abbild Bernauers. Weitere Informationen zur Erkundung der Vohburg finden Sie hier: Auf den Spuren von Agnes-Bernauer an der Donau

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .