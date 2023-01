Gesellschaft

Generation Glimmstängel: Deutlich mehr Jugendliche rauchen

Plus Die Zahl der jugendlichen Raucher ist stark gestiegen. Warum die Kippe ein Comeback erlebt und wie viele Menschen in Bayern an den Folgen des Nikotinkonsums sterben.

Neuseeland ist nicht nur geografisch betrachtet weit weg. Auch was das Rauchen angeht, liegen zwischen dem Inselstaat im Südpazifik und Deutschland Welten. Denn: Wer nach 2009 geboren wurde, darf in Neuseeland keinen Tabak kaufen – und zwar niemals, auch dann nicht, wenn er oder sie volljährig ist. Konkret bedeutet dies: Das Rauchen wird ganzen Generationen gesetzlich verboten.

