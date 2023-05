Gesundheit

Bayerische Gesundheitsministerium warnt: So gefährlich sind Zecken

Gerade in Zecken-Risikogebieten sollte man auf möglichst geschlossene und helle Kleidung achten - darauf lassen sich Zecken leichter entdecken.

Plus Zecken lauern gerade in Wiesen und können Krankheitserreger übertragen. Bayern gehört zu den Risikogebieten für FSME. Wie gefährlich sind die Blutsauger?

Viele Menschen begleitet seit Kindheitstagen ein Gedanke: Sich nach einem Spaziergang durch den Wald oder hohe Wiesen dringend nach Zecken absuchen! Selbst dann, wenn man noch nie ein Problem mit den nur wenige Millimeter großen Tieren hatte. Ist diese Sorge noch berechtigt? Ja, sagt Ute Mackenstedt. "Nicht, weil die Zecke so eklig ist", erklärt die Biologin, die auf Parasitologie spezialisiert ist und an der Universität Hohenheim zu den Tieren forscht, "aber sie kann Krankheitserreger übertragen." Und zwar mehr als andere Gliederfüßler, ergänzt Mackenstedt, die sich unter anderem damit beschäftigt, Gebiete, in denen sich Zecken aufhalten, zu identifizieren und auch die Krankheitserreger zu bestimmen, die bei einem Stich auf den Menschen übertragen werden können.

Zwischen zwei und neun Tagen saugen Zecken Blut

Wie viele Menschen im Jahr von einer Zecke gestochen werden, lässt sich nicht sagen. Denn der Stich ist schmerzlos, der Speichel der Tiere betäubt die Haut. Das ist eine Überlebenstaktik der Zecken, erklärt Mackenstedt. Im Gegensatz zu einer Fliege, die einfach zusticht und dann wieder verschwindet, bleibt die Zecke länger auf dem Wirt. Für die Suche nach einer geeigneten Stelle nimmt sie sich bis zu einer halben Stunde Zeit, sagt die Forscherin. Weil die Zecke – je nach Entwicklungsstadium – zwischen zwei und neun Tagen an dieser Stelle bleibt und Blut saugt. Dabei will sie nicht erwischt werden.

