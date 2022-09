Bayerns Gesundheitsminister Holetschek ruft zu Grippeimpfung auf

Im Winter könnten Krankheitswellen von Grippe und Covid zusammentreffen. Um sich vorzubereiten empfiehlt Gesundheitsminister Klaus Holetschek eine frühzeitige Grippeimpfung.

Gesundheitsminister Klaus Holetschek ( CSU) ruft zur Grippeimpfung auf. In diesem Winter könnten Grippe- und Covid-19-Welle zusammentreffen, sagte Holetschek am Sonntag. Deshalb solle jeder nicht nur an die Corona-Auffrischungsimpfung, sondern auch an die Grippeschutzimpfung denken. Holetschek betonte, dass dieses Jahr die Grippesaison früher und heftiger eintreten könne.

Anlass des Impfappells ist die Entwicklung auf der Südhalbkugel, so gab es heuer in Australien die meisten Grippeinfektionen der vergangenen fünf Jahre.

Gesundheitsminister Holetschek: Grippe- und Corona-Impfung laut Stiko-Empfehlung gleichzeitig möglich

Menschen ab 60 Jahren empfiehlt die Ständige Impfkommission des Bundes (Stiko) eine jährliche Grippeimpfung. Der Minister mahnte: "Die Grippe ist eine ernsthafte Erkrankung, die nicht auf die leichte Schulter genommen werden sollte. Bei schweren Verläufen können zum Beispiel Lungenentzündungen oder Herzmuskelentzündungen auftreten."

Holetschek wies darauf hin, dass Grippe- und Corona-Impfung gemäß Stiko-Empfehlung gleichzeitig gegeben werden könnten. Das gelte auch für die Corona-Auffrischungsimpfung. (dpa)

