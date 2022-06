Gesundheit

vor 10 Min.

Dick und depressiv: So leiden Kinder unter den Folgen der Pandemie

Wenig Bewegung, schlechte Ernährung: Viele Kinder haben in der Pandemie zugenommen.

Plus Die Corona-Pandemie hat bei Kindern und Jugendlichen deutliche Spuren hinterlassen – körperliche und seelische. Wie kann man das wieder in den Griff kriegen?

Von Stephanie Sartor

859 Tage sind vergangen, seit der erste Corona-Fall in Deutschland bestätigt wurde. 859 Tage, in denen das Leben vieler Menschen völlig auf den Kopf gestellt wurde. Jener 27. Januar 2020, an dem bekannt wurde, dass sich ein Mann aus Kaufering mit dem Virus aus Fernost infiziert hatte, war der Anfang einer Pandemie, die gewaltige Folgen hatte. Vor allem Kinder und Jugendliche spüren die Auswirkungen. Und zwar massiv. Körperlich. Und seelisch.

