23.06.2024

Ist Sonnenbaden gesünder als angenommen?

Plus UV-Strahlen können das Hautkrebsrisiko stark erhöhen. Gleichzeitig sorgen sie für die Produktion von Vitamin D. Was das für die meisten Menschen hierzulande bedeutet.

Sommer und Sonne, diese Kombination löst bei vielen Menschen Glücksgefühle aus. Sie fühlen sich gleich viel besser – körperlich und seelisch. Doch längst sind die warmen Sonnenstrahlen von einem kalten Schatten getrübt, lauert in der Sonne doch stets die Gefahr von Hautkrebs. Prompt meldet die Techniker Krankenkasse Bayern in diesen Tagen: Die Zahl der Erkrankungen an Hautkrebs und anderen bösartigen Neubildungen der Haut hat sich im Freistaat innerhalb von 20 Jahren verdoppelt: "Wurden 2003 noch rund 8600 Fälle mit diesen Diagnosen registriert, waren es 2022 mit knapp 17.100 fast doppelt so viele." Gleichzeitig sorgt eine neue Abwägung der Risiken und Vorteile von Sonnenstrahlen für australische Erwachsene für Schlagzeilen: Ist Sonnenlicht doch gesünder als gedacht?

An der Uniklinik Augsburg steigen die Behandlungsfälle rasant

Die Direktorin der Klinik für Dermatologie und Allergologie am Universitätsklinikum Augsburg, Professorin Dr. Julia Welzel, bestätigt einen rasanten Anstieg von Hautkrebsbehandlungen in ihrem Haus – auch schon bei vielen jungen Menschen. Ausschlaggebend seien unter anderem Sonnenbrände in der Kindheit. Welzel, die zugleich Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Dermatologie ist, kennt die Forschungsarbeiten der australischen Kolleginnen und Kollegen. Diese haben zusammen mit Forschenden aus Großbritannien die allgemeinen Schutzmaßnahmen neu bewertet. Denn fest steht: Sonnenlicht birgt Risiken, aber auch Vorteile für die Gesundheit.

