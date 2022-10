Jetzt droht auch noch die Grippewelle

Plus Die Hausarztpraxen füllen sich wieder mit Corona-Fällen und eine Influenza-Welle droht die Lage noch zu verschärfen. Der Aufruf zur Doppelimpfung wird lauter. Warum auch Kinder gegen Grippe geschützt werden sollten.

Halsschmerzen, Husten, Schnupfen, ein Gefühl der Abgeschlagenheit und nicht selten auch noch Fieber – Erkältungen und Covid-Infektionen nehmen zu. „Unsere Hausarztpraxen sind ziemlich voll“, sagt der Sprecher der schwäbischen Hausärzte, Dr. Jakob Berger, und ergänzt: „Auch wenn die Corona-Inzidenz in Bayern zuletzt leicht gesunken ist, kommen zu uns immer mehr Menschen mit Covid, aber auch immer mehr mit schweren Erkältungen.“ Und dann steht auch noch die Influenza-Saison an. Eine Doppelwelle mit Corona und Grippe ist Bergers Einschätzung nach nicht auszuschließen. Daher rufen nicht nur Ärzte, sondern auch Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek zur Doppelimpfung auf.