Gesundheit

18:00 Uhr

Warum schon Kinder unter Schlafstörungen leiden

Plus Eine gute Nachtruhe fördert eine gesunde Entwicklung. Doch bei Erkrankungen warten kleine Patienten oft lange auf eine Behandlung. Worauf Eltern achten sollten.

Von Daniela Hungbaur

Schlafstörungen gehören zu den häufigsten Gesundheitsproblemen im Kindesalter, sagt Professor Sebastian Kerzel. Er leitet das Kinder-Schlafzentrum an der KUNO Klinik St. Hedwig in Regensburg. In Bayern waren im Jahr 2022 über 39.000 Kinder und Jugendliche im Alter bis 19 Jahren wegen Schlafstörungen in ärztlicher Behandlung, meldet die Krankenkasse Barmer. „Langfristig können Schlafstörungen die körperliche und geistige Entwicklung von Kindern und Jugendlichen beeinträchtigen. Schlechtere Leistungen in der Schule und ein erhöhtes Risiko für psychische Störungen können die Folge sein“, sagt Alfred Kindshofer, Landesgeschäftsführer der Barmer Bayern.

Wiederholtes Schnarchen kann bei Kindern ein Alarmzeichen sein

Daher sei es wichtig, eine Schlafstörung rechtzeitig zu erkennen und zu behandeln. Behandlungsbedürftig sei sie, so Kindshofer, wenn sie innerhalb eines Monats mindestens dreimal wöchentlich auftrete und das Verhalten sowie die Leistungsfähigkeit des Kindes negativ beeinflusse. Für Kinderschlaf-Experte Kerzel ist der individuelle Leidensdruck des betroffenen Kindes und seiner Familie in erster Linie entscheidend bei der Definition einer behandlungsbedürftigen Schlafstörung. Dennoch gibt es auch Alarmsignale. So kann zum Beispiel bei einem wiederkehrenden Schnarchen ohne Infekt, vor allem wenn das Schnarchen mit Atempausen oder Atemaussetzern verbunden ist, eine ernsthafte Erkrankung dahinterstecken.

