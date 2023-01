Immer mehr Einsätze, kaum Personal: Ein Tag im Einsatz mit dem Rettungsdienst

Übergriffe auf Rettungs-, Feuerwehr-, Polizei- und andere Notfalldienste machen mich nur fassungslos:

Gibt es Untersuchungen darüber, ob ein Y-Chromosom, gepaart mit Alkohol, vergessen lassen, dass just in diesem Moment die eigene Freundin oder Frau, das eigene Kind oder die eigenen Eltern in höchster Lebensgefahr stecken und zum Überleben genau diese Dienste benötigen könnten?

Wenn sich Y-Menschen für so unverwundbar halten, selbst nie lebensrettende Hilfe zu brauchen - bitteschön, wenn sie es sich selbst schon nicht wert sind (Grönemeyer singt´s ja: Alkohol ist dein Sanitäter in der Not...). Aber in dem Rettungswagen mit Martinshorn könnte das eigene Baby auf dem Weg in die Notaufnahme liegen...

