DWD warnt: Starkregen, Hagel und Gewitter in Schwaben und Oberbayern möglich

Das Wochenende hat heiß und sonnig begonnen. Der Deutsche Wetterdienst spricht für einige Landkreise sogar eine Hitzewarnung aus. Doch schon am Samstag könnten auch die ersten Regenwolken aufziehen und am Sonntag soll es an vielen Orten richtig gewittern.

Der Deutsche Wetterdienst hat seinen Warnbericht aktualisiert. Demnach kann es bereits am Samstagnachmittag zu den ersten Schauern im Allgäu kommen. Vor allem in Schwaben und im westlichen Oberbayern soll es blitzen und donnern. Zudem kann es an einigen Orten stark regnen.

Gewitter, Hagel und Sturmböen: Dies Landkreise sind betroffen

Die Wetterexperten rechnen außerdem damit, dass es hageln wird. Auch von Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 80 km/h bis 100 km/h ist die Rede.

Welche Landkreise genau betroffen sind, dazu gibt es noch keine Angaben.

Starkregen und Hagel am Sonntag

Erst am Sontag wird der Niederschlag großflächiger. Vor allem am Nachmittag werden Schauer und Gewitter über dem Augsburger Raum wahrscheinlicher. Eine genaue Prognose ist aktuell aber noch nicht möglich, da sich Gewitterzellen nur schwer langfristig vorhersagen lassen.

Schon jetzt geht der Deutsche Wetterdienst aber davon aus, dass am Sonntag mancherorts heftiger Starkregen möglich ist. Dann sollen 30 Liter pro Quadratmeter fallen. Und auch große Hagelkörner können fallen, begleitet von heftigen Sturmböen um die 100 Stundenkilometer.

Es ist Vorsicht geboten. Erst vor wenigen Tagen hatte in der Region ein Unwetter getobt. In der Bildergalerie unten haben wir die heftigsten Eindrücke gesammelt.

