Wieder Unwetter in Bayern möglich: In diesen Regionen kann es gewittern

Nach einem sonnigen und heißen Wochenende hat die neue Woche in Bayern teilweise mit Unwettern begonnen. Auch in den kommenden Tagen können immer wieder Schauer und Gewitter aufziehen.

Der Freitagmorgen startet meist bewölkt. Tagsüber soll es jedoch dann in ganz Bayern aufklaren. Der Deutsche Wetterdienst spricht in der Früh im Südwesten und tagsüber in Alpennähe von einem geringen Gewitterrisiko. Vereinzelt soll es trotzdem zu Böen um die 60 km/h und kleinen Hagel geben. Die Höchstwerte liegen zwischen 22 und 28 Grad.

Unwetter-Warnung für Bayern: Betroffene Landkreise im Überblick

In den vergangenen Tagen rief der DWD Unwetterwarnungen der Warnstufen 2 und 3 von 4 aus. Aktuell gibt es in Bayern keine amtlichen Warnungen.

Wetter in Bayern in den kommenden Tagen: immer wieder Gewitter

Am Samstag soll es nach der Auflösung örtlicher Nebelfelder viel Sonne geben. Nur über Mittelgebirgen bleibt es teilweise wolkig, aber auch dort meist trocken. Mit 26 bis 31 Grad sehr warm bis heiß. Schwacher bis mäßiger Wind aus östlichen Richtungen.

Am Sonntag ziehen langsam die Wolken übers Land, nach Osten hin bleibt noch längere Zeit die Sonne. Gegen Mittag von Westen her Schauer und Gewitter, nachmittags nach Osten ausbreitend. Die Höchstwerte liegen zwischen 22 und 29 Grad.

Gewitter mit Starkregen zogen am Montag über NRW

In Nordrhein-Westfalen haben Gewitter mit Starkregen am Montag für etliche Feuerwehreinsätze gesorgt. So war nach Angaben der Feuerwehr in Ratingen bei Düsseldorf eine Starkregenzelle über das Stadtgebiet gezogen und hatte zu zahlreichen Wasserschäden geführt. Die Duisburger Feuerwehr berichtete, gegen 18.15 Uhr sei ein starkes Gewitter über die Stadt gezogen und habe Dutzende Einsätze ausgelöst. (mit dpa)