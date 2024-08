Unwetterwarnung für Bayern: Heute drohen starke Gewitter

Der Sommer zeigt sich aktuell von seiner besten Seite: Temperaturen an die 30 Grad, blauer Himmel. Was wäre der Sommer aber auch ohne ein Hitzegewitter am Ende eines heißen Tages? Für Mittwoch, 7. August, erwartet Deutsche Wetterdienst (DWD) einige lokale Gewitter sowie Starkregen. Welche Regionen in Bayern besonders betroffen sind und für welche Landkreise Unwetterwarnungen gelten, lesen Sie hier.

Während der Tag im Freistaat noch mit viel Sonnenschein startet, zieht es im Laufe des Tages von Westen nach Osten immer weiter zu. Ab Mittag rechnet der DWD mit lokalen Gewittern sowie Niederschlagsmengen zwischen 15 und 25 Litern pro Quadratmeter in der Stunde. Dabei können auch kleinkörniger Hagel sowie Sturmböen von bis zu 75 Kilometer pro Stunde auftreten.

Unwetterwarnungen für Bayern aktuell: Hier gewittert es heute

Laut DWD sei nicht auszuschließen, dass einiger Orts auch Regenmengen von bis zu 30 Liter fallen – begleitet von Hagelkörnern von bis zu zwei Zentimeter Durchmesser. Die Temperaturen liegen bei hochsommerlichen 25 Grad bis 30 Grad. Am wärmsten wird es an Main und Donau.

Der Schwerpunkt der Unwetter liegt derzeit im Südwesten Bayerns. Amtliche Unwetterwarnungen vor starkem Gewitter der Warnstufe zwei gelten aktuell bis 12 Uhr beziehungsweise 13 Uhr für diese Landkreise:

Kreis Lindau

Kreis Oberallgäu

Stadt Memmingen

Kreis Unterallgäu

Kreis Ostallgäu

Kreis Weilheim-Schongau

Kreis Garmisch-Partenkirchen