Verdacht bestätigt: Giulia Gwinn erleidet Kreuzbandriss

Giulia Gwinn hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen. Sie wurde auch bereits operiert. Der FC Bayern und die deutsche Nationalmannschaft müssen jetzt lange auf sie verzichten.

Der FC Bayern München und die deutsche Fußball-Nationalmannschaft müssen lange auf Außenverteidigerin Giulia Gwinn verzichten. Die 23-Jährige hat sich einen erneuten Kreuzbandriss zugezogen. Ihr Verein teilte am Montag mit, dass Gwinn am Sonntag bereits am linken Knie operiert wurde. "Die OP ist super verlaufen", schrieb die Nationalspielerin am Montagmittag auf Instagram.

"Das ist ein sehr harter Schlag für Giulia und wir fühlen alle mit ihr. Wir werden sie bei allem so gut wir können unterstützen und wünschen ihr viel Kraft", sagte die Sportliche Leiterin der Bayern-Frauen, Bianca Rech. Die schwere Verletzung im Knie hatte sich Gwinn am vergangenen Mittwoch bei einer Trainingseinheit der DFB-Frauen zugezogen. Das ergaben eingehende Untersuchungen nach ihrer Rückkehr nach München.

Kreuzbandriss: Wird Giulia Gwinn zur WM wieder fit?

Damit ist für Gwinn die Saison 2022/23 höchstwahrscheinlich gelaufen, mutmaßt der kicker. Doch das ist nicht alles. Auch der Traum von der Weltmeisterschaft im nächsten Sommer in Australien könnte für die 23-Jährige platzen. "Ich werde euch auf die Reise mitnehmen und ein weiteres Mal alles geben, um schnellstmöglich wieder bei meinem Mädels zu sein!", gibt sie sich auf Instagram aber zuversichtlich. "If you did it once, you can do it again."

Zweiter Kreuzbandriss für Giulia Gwinn

Für sie ist es der zweite Kreuzbandriss. Bereits im EM-Qualifikationsspiel gegen Irland im September 2020 hatte sie sich das Kreuzband gerissen und sich danach wieder zurückgekämpft. Sie gehörte bei der Europameisterschaft in England zum Stamm des Nationalteams. Sie kam bei allen Spielen zum Einsatz und wurden in die Elf des Turniers gewählt. (mit dpa)