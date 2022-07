Dolomiten

05:59 Uhr

Wie wahrscheinlich wäre ein Gletscherunglück in den bayerischen Alpen?

Technische Ausrüstung wird von einem Rettungshubschrauber auf den Gletscher Punta Rocca in der Nähe von Canazei in den italienischen Alpen gebracht.

Plus Die Gefahren des Klimawandels haben sich bei dem Unglück in den Dolomiten offenbart. In den bayerischen Alpen sind ebenfalls deutliche Veränderungen erkennbar.

Von Marlene Volkmann

Mindestens sieben Tote, zahlreiche Verletzte und Vermisste. Am Marmolata in den Dolomiten war am Sonntag ein Turm aus Gletschereis unterhalb des Gipfels abgestürzt. Die Lawine hat mehrere Menschen begraben. Der Grund: vermutlich der Klimawandel.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen