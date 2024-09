Das Kind will immer nur Nudeln? Genetisch bedingt!

Welche Mütter und Väter rollen bei dem Thema nicht die Augen: Die lieben Kinder und gesundes Essen – ein Desaster! Wollen immer nur das Eine, die Kleinen, Nudeln oder Pommes. Und wehe, es wird versucht, in das hellgelbe Einerlei einen grünen Klecks hineinzuschmuggeln, Brokkoli etwa oder anderes Gemüse: Die hehre Absicht, kindliches Gedeihen zu fördern durch die Beigabe von „etwas Gesundem“, wird mit dem Ausdruck höchster Verachtung und fallweise noch Schlimmerem quittiert. Mit der Folge, dass auch Mama und Papa üble Laune bekommen, weil es nicht gelingt, den eigenen Nachwuchs („Die Dreijährige von nebenan isst liebend gerne Spinat!“) mit „etwas Richtigem“ zu päppeln.

Nun sorgt die Wissenschaft für Entspannung im Eltern-Kind-Ernährungskampf. Britische Forscher, vermeldet das Journal of Child Psychology and Psychiatry, haben herausgefunden, dass die standhafte Ablehnung ausgewogener Ernährung kaum dem Versagen der Erziehungsberechtigten anzulasten ist. Nein, zu weiten Teilen sei die genetische Veranlagung des Kindes verantwortlich für Vorlieben und Verhasstes bei der Nahrungsaufnahme. Womit das Elterngewissen erst einmal entlastet wäre (sieht man von küchenbiologischen Erklärungsmustern ab, wonach der Vorfahr wesentlichen Anteil an den Genen der Nachkommen hat).

Wie wär‘s mit Spinat in Hellgelb?

Jenseits solcher Schuldfragen fragt man sich freilich, weshalb die Food-Kreativen der Kindernahrungsindustrie nicht längst ihre Hausaufgaben gemacht haben. Wenn die überwiegende Zahl der Kleinen nun mal nichts Grünes auf dem Teller will, wieso dann nicht umfärben? Warum nicht Salat und Spinat in Hellgelb oder Pink? Wo jeder Marktstand doch inzwischen blaue Karotten im Angebot hat …