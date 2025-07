Spezialkräfte und Polizeihubschrauber rücken nach Schuss in Deggendorf aus

Im niederbayerischen Deggendorf sind am Montagabend Polizei und Spezialkräfte zu einem Großeinsatz ausgerückt, nachdem ein Verletzter im Zentrum der Kreisstadt gefunden worden war und Zeuginnen und Zeugen einen Schuss gehört hätten.

Nach einem mehrstündigen Einsatz, an dem auch ein Hubschrauber beteiligt gewesen sei, hätten die Beamtinnen und Beamten zwei mutmaßliche Täter gestellt und festgenommen. Das gab die Polizei in der Nacht zum Dienstag bekannt.

Chaos in Deggendorf: Spezialkräfte und Polizei nehmen zwei Männer fest

Die Festgenommenen seien 26 und 27 Jahre alt. Die Polizei vermutet, dass sie in Zusammenhang mit der verletzten Person stehen könnten. Weitere Details zum möglichen Tathergang wurden noch nicht veröffentlicht. Der Verletzte sei 36 Jahre alt und wohne in Deggendorf. Rettungskräfte hätten den Mann am Montagabend umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Er sei nur leicht verletzt worden

Während der großangelegten Fahndungsaktion habe zu keiner Zeit Gefahr für die Bevölkerung bestanden, betont die Polizei in ihren Bericht. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Deggendorf hätten nun die Ermittlungen aufgenommen.