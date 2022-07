"Typisch München" - Bürger sind über Hiobsbotschaften zur Stammstrecke sauer

Plus Auf politischer Ebene ist der Frust über das drohende Milliarden-Desaster um die zweite S-Bahn-Stammstrecke groß. Und was sagen Bürger zur Kostenexplosion der Dauerbaustelle?

Die Hiobsbotschaften zur zweiten Stammstrecke für die Münchner S-Bahn sorgen für massive Verärgerung im Rathaus der Landeshauptstadt und für Frust bei den Bürgern. Einen Tag nach Bekanntwerden der angeblich zu erwartenden Kostenexplosion und der massiven Zeitverzögerung bei dem Mega-Verkehrsprojekt übte Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter ( SPD) scharfe Kritik an der Deutschen Bahn. Bürger und Geschäftsleute rund um den Marienhof, die bereits seit Jahren eine Baustelle vor der Tür haben, vergleichen das Projekt schon mit dem Berliner Flughafen.