Hans-Jürgen Buchner ist der Melodienerfinder

Dieser Mann ist eine Art musikalische Legende. Hans-Jürgen Buchner gehört zu Bayern wie das Weißbier. Musikalisch verkörpert er das Land mehr als jede Blaskapelle, denn er hat Stücke geschrieben, die so zeitlos schön sind wie die Titelmelodie der legendären Serie „Irgendwie und Sowieso“.

Der in der Nähe von Berlin geborene Niederbayer – er kam mit wenigen Monaten samt Mutter hierher – ist kein Schwätzer oder Selbstdarsteller, wie es heutzutage im Kulturbetrieb so viele gibt. Der Mann braucht auch nicht viele Worte, um viel zu sagen. Mit so simplen Zeilen wie „Es geht runter und es geht wieder rauf“, beschreibt er das Leben, und zusammen mit den Harmonien, die er darunter legt, ergibt das einen tieferen Sinn.

Hans-Jürgen Buchner ist zufrieden mit seinem Leben

Buchner, den seine Freunde nur Jürgen nennen, hat die nach seinem niederbayerischen Wohnort benannte Band Haindling Anfang der 80er Jahre gegründet und mit Songs wie „Lang scho nimmer g‘sehn“, „Paula“ oder „Du Depp“ große Erfolge gefeiert. Er komponierte auch großartige Musik für Film und Fernsehen, wie eben zu Franz Xaver Bogners Kultserien „Irgendwie und Sowieso“ oder „Zur Freiheit“.

„Ich glaube, dass ich die beste Zeit erwischt habe, die es für mich geben konnte“, sagte der verheiratete Familienvater über seine jahrzehntelange Karriere einmal. „Und ich bin froh über das Glück, dass ich immer machen konnte, was ich wollte.“

Auch politisch mischt sich der Künstler, der sich seit Jahrzehnten für den Bund Naturschutz engagiert, gerne mal ein. Beim Donauausbau beispielsweise, den er ablehnt und über den er ein viel beachtetes Lied geschrieben hat. Natürlich kann man mit ihm auch über den Klimawandel oder andere politische Themen engagiert diskutieren.

Eine große Geburtstagsfeier ist nicht geplant

Jetzt, kurz vor seinen 80. Geburtstag am 27. Dezember und nach überstandener schwerer Krankheit, fühlt er sich wieder fit. „Mir geht’s gut“, sagt er am Telefon. Ein großes Fest sei aber nicht geplant: „Ich habe den 70. groß gefeiert, das reicht.“ Er sei daheim, spiele Musik und lasse es sich gut gehen. Und so halte er es auch an Weihnachten und Silvester.

Für das kommende Jahr geht Jürgen Buchner mit Band im Sommer wieder auf eine Tour an ausgewählten Orten, darunter auch in Augsburg, Würzburg, Dießen am Ammersee und Füssen. Die Fans werden es danken, denn Haindling ist bei ihnen nach wie vor hoch im Kurs.