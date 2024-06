Fußball

Zum Start der Fußball-EM: Auf der Suche nach der Euphorie

Plus Am Freitag startet in München die Europameisterschaft. Und so viele sehnen sich nach vier Wochen Fußball-Leichtigkeit. Vielleicht sogar nach einem zweiten Sommermärchen. Nur: So einfach ist das nicht.

Von Bill Titze; Tilmann Mehl; Stephanie Sartor; Sonja Dürr: Andreas Kornes

Blaue Uefa-Fahnen wehen in der Fußgängerzone, grün gekleidete EM-Helfer stehen als Ansprechpartner auf dem Marienplatz bereit. Doch wo bleibt hier Schwarz-Rot-Gold? Wer sich zwei Tage vor dem Start der Fußball-Europameisterschaft im eigenen Land auf die Suche nach der deutschen Euphorie macht – oder zumindest nach ein paar Fähnchen, die dafür stehen müssten –, der braucht Ausdauer. Auch in der Innenstadt Münchens, immerhin der Stadt, wo das Eröffnungsspiel gegen Schottland am Freitagabend stattfindet. Keine Fans im Nationaltrikot, nicht einmal ein Auto mit schwarz-rot-goldenen Fähnchen ist zu entdecken.

Stattdessen fällt der Blick am Marienplatz auf blau-weiße Shirts und bunte Kilts. Denn die schottischen Fans sind vor dem Eröffnungsspiel am Freitag gegen Deutschland schon zuhauf unterwegs und sehr motiviert. Das sieht bei den Deutschen (noch) anders aus. So richtig fassen kann es Mark Kellock, stilecht in einen Kilt gewandet, nicht. "Wo sind denn die deutschen Fahnen? Ich bin schon überrascht, dass ich davon so kurz vor dem Turnier nichts sehe", sagt der Schotte, nachdem er mit seinem Fankollegen Collin Ankster schon mal ein paar Gesänge für das große Spiel geübt hat. Sie sind extra etwas früher angereist, um das EM-Feeling auch richtig genießen zu können. Doch von deutscher Vorfreude ist hier nicht viel zu spüren. Nichts, was auf ein Sommermärchen 2.0 hindeuten könnte.

