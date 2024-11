Nebel und Sonne: Was am langen Wochenende auf Bayern zukommt

Die großen Ferien im Sommer scheinen nicht allzu lange her zu sein, da sind in Bayern auch die Herbstferien um Halloween und Allerheiligen fast schon wieder vorbei. Mittlerweile sind die Temperaturen gesunken, die Tage sind durch die Zeitumstellung kürzer geworden. Die Wetteraussicht zeigt: Schülerinnen und Schüler werden sich auch am Ende der Herbstferien mit grauen Tagen begnügen müssen.

Bevor der Blick nach vorne geht, ein kurzer Rückblick: Vergangenes Jahr war der Oktober wärmer als in den Jahren zuvor. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) lag die Durchschnittstemperatur mit 11,9 Grad um 2,9 Grad über dem Durchschnittswert. Das lag hauptsächlich daran, dass in Deutschland in der letzten Septemberwoche 2023 noch hochsommerliche Temperaturen gemessen wurden. Der langjährige Mittelwert der Temperatur im Oktober liegt laut DWD bei neun Grad. Typisch ist es zudem, dass Anfang des Monats noch sommerliche Temperaturen herrschen, es aber dann im Laufe des Monats immer kälter wird. Dieser Trend bestätigt sich auch dieses Jahr.

Wetter in Bayern in den Herbstferien: Kommt der Winter schon früher?

Denn wo es am Anfang des Monats in Bayern noch vertretbar war, mit T-Shirt das Haus zu verlassen, ist dieser Gedanke mittlerweile fast utopisch. Die Temperaturen in Bayern bewegen sich inzwischen um die Zehn-Grad-Marke.

Wetter an Allerheiligen: Anfangs Nebel, später Sonne - aber es bleibt kühl

Das Wetter am Feiertag ist überschaubar. Mit anhaltendem Nebel ist keine große Veränderung zu den Vortagen zu erwarten, vom Süden her ist die Sonne wieder häufiger zu sehen. Die Temperaturen schwanken zwischen zehn Grad an den nebligen Orten und bis zu 19 Grad in der Sonne. In der Nacht zum Samstag wird es wieder trüb und bis zu drei Grad kalt, hinzu kommt Sprühregen. Im Laufe des Tages kann es im Norden wieder Sprühregen geben, später lockert es auch auf. Mit Temperaturen zwischen acht und 13 Grad bleibt es kühl.

In der Nacht zum Sonntag und damit zum Ende der Ferien ist es wieder bewölkt und neblig, teilweise mit Sprühregen. Die Tiefstwerte liegen zwischen fünf und minus einem Grad. Aber zum letzten Ferientag ändert sich das Wetter doch noch einmal: Zwar löst sich der Nebel vor allem im Süden Bayerns und im Alpenvorland nur langsam auf, dafür wird im Rest des Freistaats neben ein paar Wolken auch viel Sonne erwartet. Die Temperaturen schwanken zwischen acht und 14 Grad. In der Nacht zum Montag ist es nur noch vereinzelt neblig, die Tiefstwerte liegen zwischen vier Grad im Allgäu und minus drei Grad an den östlichen Mittelgebirgen. Es könnte glatt werden, Schnee ist bislang aber nicht angesagt.