DWD: Tageshöchstwerte in Mannheim und Kitzingen gemessen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat nach eigenen Angaben die höchsten Temperaturen des Tages in Mannheim gemessen. 33,1 Grad seien am Samstag in der zweitgrößten Stadt Baden-Württembergs gemessen worden, teilte ein DWD-Sprecher auf Nachfrage mit. Knapp dahinter lag die bayerische Stadt Kitzingen mit einem Wert von 33,0 Grad.

Die höchsten Werte des Jahres waren das allerdings noch nicht. Die bisherige Tages-Höchsttemperatur wurde am vergangenen Sonntag mit 36,2 Grad in Saarbrücken-Burbach gemessen.

Im Juni war es in der Vergangenheit aber auch schon heißer: Am 30. Juni 2019 waren in Bernburg (Saale) in Sachsen-Anhalt 39,6 Grad gemessen worden. Der Allzeit-Hitzerekord für Deutschland liegt sogar noch höher: Am 25. Juli 2019 wurden jeweils 41,2 Grad an den DWD-Wetterstationen Tönisvorst und Duisburg-Baerl (beides Nordrhein-Westfalen) registriert.

Nach der Hitze am Samstag bleiben die Temperaturen auf hohem Niveau. Schon am Dienstag könnte der bisherige Jahreshöchstwert aus Saarbrücken geknackt werden, wie der DWD-Sprecher sagte. Allerspätestens rechne er jedoch am Mittwoch mit einem neuen Höchstwert.