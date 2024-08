Hitzewarnung für Bayern: Diese Regionen sind heute betroffen

Die neue Woche hat in Bayern mit viel Sonne und hohen Temperaturen begonnen. Es wurde noch wärmer als am Wochenende. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) vermeldet auch am Dienstag für einen Großteil Bayerns Hitzewarnungen – teilweise sogar wegen „extremer Hitze“.

Hitzewarnung für Bayern aktuell: Betroffene Landkreise

Amtliche Hitzewarnungen gelten aktuell am Dienstag für ganz Bayern. Die Temperatur steigt auf bis zu 35 Grad. Diese Landkreise sind bis 19 Uhr von einer amtlichen Warnung vor extremer Hitze betroffen:

Ansbach

Aschaffenburg

Bad Kissingen

Erlangen-Höchstadt

Fürth

Kitzingen

Main-Spessart

Miltenberg

Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim

Nürnberg

Roth

Würzburg

Die Temperatur steigt auf bis zu 28 Grad in geschützten Alpentälern und bis zu 35 Grad in Mainfranken. Am Nachmittag und Abend erwartet der DWD einzelne Gewitter, örtlich mit Starkregen, Hagel und schweren Sturmböen.

Wetter in Bayern aktuell: Es bleibt heiß

Auch der Mittwoch startet sonnig. Ab Mittag ziehen örtlich schwere Gewitter auf. Der DWD warnt vor extrem heftigem Starkregen. Bei maximal 27 Grad an den Alpen und bis zu 33 Grad an der Donau bleibt es sommerlich heiß. Am Donnerstag wird es in der ersten Tageshälfte bewölkt, später wird es freundlicher. Vor allem im Bergland kann es aber wieder regnen und gewittern. Die Temperatur steigt dabei auf 26 bis 31 Grad. Am Freitag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Südlich der Donau erwartet der DWD wieder Schauer und Gewitter. Mit bis zu 32 Grad bleibt es warm.

So schützen Sie sich vor Hitze

Um die Mittagszeit sollte man die direkte Sonne meiden. Um die hohen Temperaturen besser zu ertragen, empfiehlt der DWD viel zu trinken, luftige Kleidung zu tragen und den Kopf zu bedecken. Wer Sport treiben will, sollte früh aufstehen, denn morgens ist es noch kühler.

Um nachts trotz der Hitze gut schlafen zu können, sollte man schon tagsüber darauf achten, dass die Sonne nicht direkt ins Schlafzimmer hereinscheint, also am besten Rollläden oder Vorhänge zuziehen. Sobald es draußen kühler ist, als drinnen, kann man durchlüften.