Hitzewarnung für Bayern: Am Wochenende wird es bis zu 36 Grad heiß

Am Wochenende wird es wieder heiß in Bayern.

Nach dem eher wechselhaften Wetter mit vielen Gewittern in den vergangenen Tagen wird es wieder heiß in Bayern. Bis zu 36 Grad werden am Wochenende erwartet.

