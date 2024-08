Hitzewarnung und Gewitter-Gefahr in Bayern

Auch am Montag strahlt in Bayern überall die Sonne. Es wird noch wärmer als am Wochenende. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) vermeldet für einen Großteil Bayerns Hitzewarnungen. Vielerorts endet der heiße Tag mit einem Hitzegewitter. In welche Regionen Bayerns Hitzewarnungen am Montag, 12. August, Hitzewarnungen gelten und wo die Gewitter erwartet werden, erfahren Sie hier.

Hitzewarnungen für Bayern aktuell: Am Montag wird es heiß

Amtliche Hitzewarnungen gelten aktuell am Montag für ganz Bayern, abgesehen von der Region Oberfranken. In Franken wird es bis zu 34 Grad warm. Die Nacht zum Dienstag bringt kaum Abkühlung, die Temperaturen bleiben bei etwa 22 Grad. In Alpennähe kann es Gewitter mit heftigem Starkregen bis zu 25 Liter Quadratmeter in der Stunde geben. Vereinzelt regnet es sogar 40 Liter pro Quadratmeter in der Stunde oder hagelt. Außerdem ist mit starken Böen bis zu 70 Stundenkilometern zu rechnen.

Am Dienstag ist es vormittags noch sonnig, ab nachmittags kann es in ganz Bayern zu schweren Gewittern mit Hagel, heftigem Starkregen und orkanartiken Böen kommen. Es bleibt weiter heiß, bis zu 35 Grad in Franken.

Gegen Ende der Woche sinken die Temperaturen ein bisschen. Gewitter und Regenschauer treten weiterhin auf. Besonders am Mittwoch kommt es vielerorts zu schweren Gewittern und Unwettern. Am Donnerstag nimmt die Gewitter-Gefahr ab.

So schützen Sie sich vor Hitze

Um die Mittagszeit sollte man die direkte Sonne meiden. Um die hohen Temperaturen besser zu ertragen, empfiehlt der DWD viel zu trinken, luftige Kleidung zu tragen und den Kopf zu bedecken. Wer Sport treiben will, sollte früh aufstehen, denn morgens ist es noch kühler.

Um nachts trotz der Hitze gut schlafen zu können, sollte man das Schlafzimmer schon tagsüber darauf achten, dass die Sonne nicht direkt hereinscheint, also am besten Rollläden oder Vorhänge zuziehen. Sobald es draußen kühler ist, als drinnen, kann man durchlüften.