Bayreuther wird Präsident der Hamburger Bucerius Law School

Der derzeit noch in Bayreuth tätige Rechtswissenschaftler Michael Grünberger wird neuer Präsident der Hamburger Bucerius Law School.

Das Kuratorium der Hochschule habe ihn auf Vorschlag des Akademischen Senats zum 1. Oktober in das Präsidentenamt bestellt, teilte die Bucerius Law School am Dienstag mit. Der gebürtige Südtiroler folge auf Katharina Boele-Woelki, die nach Ende ihrer zweiten vierjährigen Amtszeit Ende September in den Ruhestand trete.

Grünberger ist derzeit noch Dekan der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Bayreuth und leitet seit 2016 als geschäftsführender Direktor das Institut für Urheberrecht und Medienrecht in München. Die Bucerius Law School ist die erste private Hochschule für Rechtswissenschaft in Deutschland.

