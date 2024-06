Aufräumen im Landkreis Rosenheim im Fokus

Im Landkreis Rosenheim stehen am Dienstag die Aufräumarbeiten im Mittelpunkt.

"In vielen Kellern hat sich das eindringende Wasser mit Öl gemischt", teilte das Landratsamt mit. Allein in der Gemeinde Raubling rechneten die Einsatzkräfte mit 300 bis 400 betroffenen Häusern. Zudem werde nach möglichen weiteren Murenabgängen geschaut. Da sich die Hochwasserlage langsam entspanne und das Wasser zurückgehe, sei die Bevölkerung nicht mehr gebeten, dringend zu Hause zu bleiben.

In Raubling sei Wasser allerdings aus der Nicklheimer Filze in den Ort geflossen. Eine Asylbewerberunterkunft sei evakuiert worden, die Bewohner seien in der Gemeindehalle untergekommen. Wie viele Menschen betroffen waren, war zunächst nicht bekannt.

(dpa)