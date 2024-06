A9 zwischen München und Ingolstadt: Blockabfertigung Richtung Süden

Wie immer schlecht recherchierte dpa-Übernahme: "Zeitverlust von bis zu 3,5 Stunden, .., der Stau war 7 Kilometer lang." Wir sind gegen 16:30 h auf das Stauende am Dreieck Holledau gestoßen. Bis zum Abfahrt Langenbruck sind 14 km. Diese haben wir um 23:15 Uhr erreicht, also nach 6 3/4 Stunden (!). Die Weiterfahrt auf der B300 nach Augsburg war dann "normal".

Die Augsburger Allgemeine könnte einen Beitrag darüber bringen, warum kritische Infrastrukturen in Deutschland wie bedeutende Fernstraßen hochwasseranfällig sind. Das ist eine strategische Fehlplanung mit ggf. katastrophalen Auswirkungen auf die Versorgung der Bevölkerung.



