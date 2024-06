Bildervergleich: So hoch stand das Wasser in den Orten der Region

Von Jakob Stadler - vor 18 Min.

Das Hochwasser hat Schwaben mit voller Wucht getroffen. Unsere Vorher-Nachher-Bilder zeigen die Region während der Flut – und was vom Jahrhunderthochwasser geblieben ist.

Wo vorher eine Straße war, ist plötzlich ein reißender Fluss, der eigene Garten wird zum See und im Keller steht das Wasser. Die Flut hat nach anhaltenden Regelfällen viele Menschen in der Region getroffen, die um ihr Hab und Gut fürchten mussten oder sogar um ihre Liebsten.

Vorher-Nachher-Bilder zeigen, wie verheerend das Hochwasser Schwaben getroffen hat

Einen Eindruck davon, welche Wassermassen sich da in der Region ausbreiteten, geben unsere Vorher-Nachher-Bilder. Links ist jeweils ein Bild zu sehen, das am Wochenende aufgenommen wurde, als die Flut in den gezeigten Orten besonders hoch stand. Wir haben die fotografierten Plätze unter der Woche noch ein zweites Mal aufgesucht und erneut fotografiert – nun ohne, oder zumindest mit deutlich weniger Wasser.

