Hochwasser

06:29 Uhr

Helfer in den Hochwassergebieten: "Wenn es ernst wird, halten wir alle zusammen"

Plus Die Feuerwehr rückt rund um die Uhr aus, private Helfer verteilen Kleidung und unterstützen bei Evakuierungen. Ohne Ehrenamtliche wäre das Hochwasser nicht zu bewältigen. Hier erzählen sie von ihren Erfahrungen.

Von Jonathan Lindenmaier

Sandra Parada, Helferin in einer Notunterkunft in Günzburg

Die Hilfsbereitschaft der Menschen hier hat mich wirklich beeindruckt. Ich arbeite an der Kleiderausgabe in einer Notunterkunft. Jeden Tag kommen Leute zu uns, die T-Shirts, Pullover oder Decken vorbeibringen. Ich sortiere die Spenden und verteile sie an die Betroffenen. Wir haben viel mehr bekommen, als wir erwartet hatten. So viel, dass wir sagen mussten: Stopp, wir haben fürs Erste genug. Gleichzeitig ist die Not der Menschen immer noch groß, viele sind verzweifelt.

