"Jetzt fangen wir halt wieder von vorne an": Geschichten, die die Flut schreibt

Plus Es gibt Orte, in denen man glaubt, das Schlimmste überstanden zu haben – und plötzlich kommt es dann doch wieder ganz anders. Und in Neu-Ulm gibt es ein kleines Wunder.

In den Radionachrichten werden die Bewohnerinnen und Bewohner von Offingen im schwäbischen Landkreis Günzburg am Dienstag eindringlich dazu aufgerufen, ihre Häuser zu verlassen. Auf der Internetseite des Landkreises dagegen heißt es: „Entwarnung für Offingen – die Evakuierung ist aufgehoben“. Und nun? Christa Lehr, die Füße in Hausschuhen, weiß nicht weiter. Zurück kann sie im Moment nicht, sie hat gar keinen Hausschlüssel dabei. Und die Feuerwehr habe gemeint, es sei zu früh, den Keller auszupumpen. Doch was soll sie überhaupt in ihrem Haus? „Ich hab keine Küche mehr, kein Wohnzimmer, kein Schlafzimmer“, erzählt die 63-Jährige und schüttelt immer wieder mit dem Kopf.

Das Hochwasser, das sich am letzten Pfingstferien-Wochenende über zahlreiche Orte in Süddeutschland ergoss, hat Offingen besonders schlimm erwischt. Als die Mindel, ein Nebenfluss der Donau, anschwoll, stand über Nacht die Hälfte der 4000-Einwohner-Gemeinde unter Wasser, 2000 Menschen mussten auf die Schnelle ihr Zuhause verlassen. Und nun?

